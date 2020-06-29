Более 40% жителей Витебской области предпочитают оплачивать товары по безналу

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области 43% жителей предпочитают оплачивать товары и услуги безналичным способом, девять лет назад таких людей было менее 10%. Об этом сообщила начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Ирина Левкович на сессии Витебского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди стали чаще отдавать предпочтение безналичному расчету, - констатировала Ирина Левкович. - Если по итогам 2010 года менее 10% жителей области рассчитывались безналичным способом, то в начале текущего года этот показатель составил 43%".

В северном регионе за последнее десятилетие количество торговых объектов увеличилось в полтора раза. Стремительное развитие получила крупноформатная торговля, выросло количество гипер- и супермаркетов. В отрасль инвестировано около Br700 млн. "Население области обслуживают более 13,5 тыс. торговых объектов различных форматов, 76 торговых центров, 55 рынков, 1735 объектов общественного питания. Инфраструктура интенсивно развивалась за счет прихода крупных торговых сетей. В области розничной торговлей занимаются более 4,5 тыс. сетевых магазинов. Начиная с 2012 года их стало в два раза больше. Удельный вес в общем количестве объектов возрос с 22% до 70%", - рассказала Ирина Левкович.

Одним из приоритетных и динамично развивающихся направлений стала интернет-торговля. "В Витебской области зарегистрировано 848 интернет-магазинов. Их количество за последние пять лет возросло более чем в два раза. В регионе практически любой товар можно приобрести дистанционно, с доставкой на дом, заказав через сеть", - отметила начальник главного управления.

Вместе с тем есть проблемы с торговлей на селе. За последние десять лет торговые площади в деревнях уменьшились на 39 тыс. кв.м - практически на треть. Количество магазинов сократилось на 495 единиц. Это в значительной степени вызвано тем, что сельское население сокращается, а Витебский облпотребсоюз с 2017 года оптимизировал структуру и закрыл нерентабельные магазины в деревнях с численностью населения до 200 человек. "Организация торговли в районах и в первую очередь на селе требует реформирования. В 12 районах Витебской области обеспеченность торговыми площадями ниже нормативного значения", - обратила внимание Ирина Левкович.

По ее словам, в сельской местности будет продолжена работа по привлечению субъектов предпринимательства к обслуживанию населения в связи с реализацией указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания". После принятия документа в 20 районах юридические лица и индивидуальные предприниматели открыли 95 магазинов и 35 объектов общепита, больше всего в Полоцком районе.

В деревнях планируется и в дальнейшем оптимизировать торговую сеть, а также расширять практику работы автомагазинов, активно использовать метод продажи товаров по предварительным заказам, другие мобильные формы обслуживания.-0-