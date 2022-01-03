Более 400 детей поучаствовали в благотворительном празднике в Могилеве

3 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 400 детей в возрасте от 7 до 14 лет стали участниками областного благотворительного праздника в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие состоялось в Областном центре творчества и стало частью республиканской акции "Наши дети", а также областного благотворительного марафона "Согреем детские сердца". Праздник собрал сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и с особенностями психофизического развития, обучающихся в центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации региона. Каждый из них получил сладкий подарок и посмотрел увлекательную музыкальную новогоднюю сказку "Русалочка".

По словам заместителя председателя Могилевского облисполкома, председателя областного отделения Белорусского детского фонда Валерия Малашко, в этом году благотворительный праздник объединил целый ряд акций, направлений и инициатив: к марафону добрых дел подключились предприниматели, бизнесмены, участники телемарафона "Согреем детские сердца" и сам Областной центр творчества. Однако всех участников объединила одна цель: осуществить мечту ребенка и подарить ему веру в волшебство.

"Благотворительная акция "Наши дети" масштабно продолжает свое шествие по стране, и это для нас очень радостно, - подчеркнул Валерий Малашко. - Ребята, которые пришли на праздник, получили много ярких эмоций и подарков: это не только впечатления от спектакля, но также внимание и забота тех людей, которые решили сделать немножко больше для маленьких жителей нашей области. Это предприниматели региона, Белорусский детских фонд и просто небезразличные к судьбам детей люди. Та частица тепла и добра, которую они передали детям, воплотив тем самым в жизнь и заветные мечты, - бесценна. С каждым годом все больше желающих откликается на призыв помочь - и это очень хорошо".

Также в фойе Областного центра творчества была установлена елка желаний. На ней были размещены письма Деду Морозу, которые написали воспитанники центров коррекционного-развивающего обучения региона - в первую очередь, дети с особенностями психофизического развития. Примерить на себя роль добрых волшебников и исполнить мечты детей взялись представители бизнес-сообществ - частные предприниматели, представители ассоциации промышленников и областного совета по развитию предпринимательства.

"Бизнес всегда был причастен к благотворительности, и это правильно, - сказал председатель правления ОО "Инвестиционный клуб "Дэкро" Дмитрий Крылов. - Подарить детям в новогодние праздники частичку радости нам всегда очень приятно: мы стараемся ежегодно участвовать в таких акциях. Сегодня мы осуществили мечту 9-летнего Ильи из Климовичского ЦКРО, он писал Деду Морозу письмо. Добрый волшебник отыскал нас и просил передать ему робота-машинку на пульте управления. Ребенок должен верить в чудеса. Подарков много и детей много: мы порадуем не только этого мальчика".

По словам директора ИООО "ВМГ Индустри" Кирилла Выборного, детские мечты - самое важное. "В мероприятии мы участвуем в первый раз, но уже не первый год оказываем внимание детям, реализуя их мечты, - сказал он. - У нас под патронажем есть детские дома, которым мы постоянно оказываем помощь. Бизнесу важно не только зарабатывать, но и уделять внимание благотворительности: должна быть социальная позиция. Наша группа никогда не остается в стороне от таких мероприятий, и это касается не только новогодних праздников. Например, когда открывали кардиоцентр Могилевской областной клинической больницы, мы подарили учреждению здравоохранения дорогостоящее оборудование".

На благотворительный праздник пришли Алеся Стешиц с дочкой Вероникой из Могилева. Девочке 8 лет, и она очень ждала этого представления. Со своей мечтой девочка еще не определилась - очень много всего интересного, а вот мама с высоты жизненного опыта от всей души желает своему ребенку, а также всем другим малышам крепкого здоровья.

Традиционный благотворительный праздник в рамках марафона "Согреем детские сердца" и республиканской акции "Наши дети" прошел в Областном центре творчества уже в 10-й раз. Здесь также были подведены итоги акции "Рождественская посылка". Так, Могилевское отделение Белорусского детского фонда совместно с Могилевским филиалом РУП "Белпочта" второй год подряд к Рождеству и Новому году силами жителей Могилева собирает посылки, которые отправляются по всей области. Адресаты - почти 400 детей, которые воспитываются в 54 детских домах семейного типа. Всего за средства, перечисленные во время благотворительного марафона "Согреем детские сердца", для детей приобретено 1,5 тыс. сладких новогодних подарков.-0-