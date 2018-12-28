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Более 400 детей собрала в Минске главная профсоюзная елка

Регионы 28.12.2018 | 18:56
Фото 1prof.by
Фото 1prof.by
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28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 детей собрала в минском Дворце культуры профсоюзов главная профсоюзная елка, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Новогодний праздник с ярким представлением и подарками организовали сегодня для воспитанников социальных приютов, детских домов семейного типа, школ-интернатов, а также детей из многодетных и малообеспеченных семей и детей-инвалидов из столицы и Минской области.

"Акцию "Профсоюзы - детям" проводим с 2002 года. Сегодня она значит гораздо больше, чем просто подарки или материальная поддержка. Это, в первую очередь, искреннее участие в жизни детей, постоянное внимание к тем, кто особенно нуждается в помощи и заботе, - отметил председатель ФПБ Михаил Орда. - Профсоюзные организации шефствуют над более чем 180 детскими учреждениями, причем не только в период новогодних праздников, а круглый год".

По инициативе профсоюзного комитета того или иного предприятия оказывается помощь семьям, которые по тем или иным причинам находятся в сложной ситуации. "Таких примеров множество. Мы и дальше будем продолжать эти традиции, потому что каждому человеку - и взрослому, и тем более ребенку - важно понимать, что он не один. Что, если что-то случится, рядом будут те, кто поможет и поддержит. В этом и заключается сила общества", - считает Михаил Орда.-0-

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Теги
дети, Минск, Минская область, праздник, профсоюзы
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