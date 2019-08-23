Более 400 дополнительных мест создано в детсадах Минской области

23 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. В учреждениях дошкольного образования столичного региона к новому учебному году создано более 400 дополнительных мест. Об этом сообщила начальник главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич сегодня на областной конференции педагогических работников в Дзержинске, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минской области функционирует 662 учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования. Их посещают свыше 63 тыс. воспитанников. К началу 2019/2020 учебного года создано 415 дополнительных мест. Этого удалось достичь за счет открытия новых учреждений дошкольного образования, реконструкции помещений, перепрофилирования групп, перевода первоклассников из зданий детских садов в школы", - сказала Татьяна Апранич.

Также в регионе увеличен показатель оснащения учреждений средствами обучения. Больше детей вовлечено в группы дополнительных форм занятости. Так, в прошлом году в области функционировали свыше 2,7 тыс. групп по интересам. Приоритетными направлениями были хореографическое и физкультурно-оздоровительное, популярным стало и обучение английскому языку.

К слову, в регионе снизился показатель заболеваемости дошкольников. Количество дней, пропущенных ребенком по болезни, уменьшилось до 2,6 (республиканский показатель - 4,7 дня).-0-