Более 400 инициатив молодежного парламента реализовано в Гродненской области

12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Благодаря работе молодежного парламента в Гродненской области с 2012 года реализовано более 400 различных инициатив юных жителей региона. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Гродно состоялась первая сессия молодежного парламента IV созыва, который действует при Гродненском областном Совете депутатов. В этот созыв парламент состоит из двух палат. В первой - учащиеся старших классов, которые, как и депутаты облсовета, были избраны по 60 округам. Вторая палата образована студентами вузов, а также учащимися системы профтехобразования.

"Привлечение активных, талантливых молодых людей к такой деятельности - своего рода подготовка перспективного кадрового резерва. За время работы парламента реализовано более 400 различных инициатив и социальных молодежных проектов", - отметил Игорь Жук. Темы, интересующие молодежь, различны - это патриотическая и воспитательная работа, гуманитарная и спортивная сферы, развитие туризма, сохранение исторического наследия, международная деятельность и другие. Председатель облсовета подчеркнул, что если для реализации инициативы необходима поддержка органов власти, она оказывается. В регионе есть заинтересованность в том, чтобы как можно больше актуальных молодежных проектов воплощались в жизни.

Выступает Игорь Жук

"Молодежный парламент - своеобразная кузница кадров. Здесь молодежь получает навыки умения работать в команде, учится брать на себя ответственность. Все это пригодится им в будущем", - отметил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. Парламентарии сегодня также на базе СШ№38 в Гродно ознакомились с опытом организации воспитательной работы в учреждениях образования региона.

Игорь Марзалюк

На открытии первой сессии четвертого созыва молодежного парламента юным депутатам вручили специальные удостоверения. Они избраны сроком на два года. Формат работы остался неизменным: будет действовать пять постоянных комиссий по решению вопросов молодежной политики в части досуга, социальных проектов, организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, волонтерства и благоустройства.

Игорь Марзалюк и Игорь Жук вручают мандаты депутатам молодежного парламента

Как правило, молодежный парламент проводит два масштабных заседания в течение года. Встречи же в формате видеоконференции и при помощи других современных технологий проводятся не реже, чем раз в месяц.

Основной площадкой для парламента выступает областной Дворец творчества детей и молодежи. Там недавно начал работу ресурсный центр молодежных организаций и инициатив.-0-

Фото Леонида Щеглова