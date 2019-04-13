Более 400 юных дарований со всей Беларуси соберет музыкально-теоретическая олимпиада в Минске

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Минская городская открытая музыкально-теоретическая олимпиада пройдет на базе государственного музыкального колледжа им. М.Глинки 14 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Олимпиада объединит более 400 самых способных и творчески одаренных ребят, готовых учиться и открывать новые музыкальные горизонты. В творческом соревновании сойдутся учащиеся детских школ искусств из разных регионов Беларуси. Для каждого из них большая честь и ответственность представлять свою школу в соревновании.
Оценивать участников будет профессиональное жюри, в составе которого ведущие специалисты республики в области музыковедения под председательством заведующего кафедрой истории музыки и музыкальной белорусистики Белорусской государственной академии музыки Эльвиры Олейниковой.
Проект направлен на выявление и поддержку талантливых учащихся, рост интереса к предметам музыкально-теоретического цикла и мотивирования профессиональных интересов учащихся детских школ искусств, развитие интеграции между учебными заведениями начального и среднего звена.
Учредителем олимпиады выступает Мингорисполком.-0-
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