Более 400 предложений работы ждут соискателей Минска на электронной ярмарке вакансий 4 февраля

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проведет 4 февраля очередную электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Участие в нем примут семь столичных организаций: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "Минскремстрой", УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать". Заявлено более 400 свободных рабочих мест.

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, узнать о режиме и условиях труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.-0-