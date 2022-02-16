Более 400 рабочих мест предложат на электронной ярмарке вакансий в Барановичском районе

16 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского райисполкома проводит 16 февраля электронную ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по труду и занятости Марина Степура.

Акция пройдет с 10.00 до 11.00 на сайте e-vacancy.by. Всего наниматели заявили более 400 вакансий. Принять участие в ярмарке планируют 13 организаций, в том числе птицефабрика "Дружба", ОАО "Крошин", агрокомбинат "Мир", экспериментальная база "Вольно", ЗАО "Щара-Агро", ОАО "Барановичхлебопродукт".

"Электронная услуга предлагается всем жителям республики, которые ищут работу, и значительно сокращает время ее поиска. В режиме реального времени соискатели смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда в конкретной организации, задать интересующие вопросы специалистам кадровых служб, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование", - отметила Марина Степура.

Рынок труда Барановичского района по-прежнему ориентирован на рабочие профессии. Сейчас потребность в рабочих кадрах составляет более 68% от общего количества вакансий, заявленных нанимателями. Наиболее востребованы грибоводы (68 вакансий), водители автомобилей (63), трактористы (62), слесари в различных отраслях (38), санитарки (23), медицинские сестры (14). Требуются также операторы машинного доения (19), животноводы (14), инженеры различных отраслей (16), бригадиры производственных бригад в животноводстве и растениеводстве (10).

Также 16 февраля с 10.00 до 11.00 на сайте e-vacancy.by состоится электронная ярмарка вакансий Каменецкого района. В мероприятии планируют принять участие три местные организации - ПМК-14 объединения "Брестоблсельстрой", Каменецкое ЖКХ и автопарк. Суммарно наниматели предлагают 135 рабочих мест.-0-