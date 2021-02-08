Более 400 рабочих мест предложат наниматели Минска на электронной ярмарке вакансий 11 февраля

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 11 февраля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Вакантные места предложат семь столичных предприятиях: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ЖЭУ №1 Партизанского района Минска, ОАО "Криница", ОАО "Минскремстрой", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать".
Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-