Более 400 сотрудников "Гомельэнерго" будут обеспечивать надежность системы в новогоднюю ночь

31 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 400 сотрудников РУП "Гомельэнерго" будут обеспечивать надежную работу энергосистемы региона в новогоднюю ночь, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.
По словам Оксаны Шапоровой, энергетики области будут трудиться в новогоднюю ночь, чтобы сверкали елки, а в домах были свет, тепло и комфорт.
Накануне специалисты филиала "Гомельские тепловые сети" РУП "Гомельэнерго" оперативно решили аварийную задачу. 30 декабря в 15.55 было обнаружено повреждение участка тепловых сетей по проспекту Октября в Гомеле. Временно нарушено теплоснабжение 15 жилых домов и одного социального объекта. В минимальные сроки были приняты все меры по локализации поврежденного участка сети.
Ремонт завершили в 19.45, теплоснабжение в жилом квартале полностью восстановлено. Ситуация под контролем, заверили в РУП "Гомельэнерго".-0-