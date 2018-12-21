Более 400 спортсменов и любителей выйдут на карнавальный пробег в Минске

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический карнавальный пробег пройдет на площадке "Чижовка-Арены" 23 декабря, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района Минска.

"Мероприятие уже стало традиционным. Праздничный повод и яркие костюмы привлекают к пробегу повышенное внимание, расширяется география участников. Мероприятие становится все более популярным среди юных спортсменов, популяризирует здоровый образ жизни среди населения разных возрастов", - отметили организаторы.

В этот раз ожидается участие более 400 спортсменов и любителей. Сначала бегуны выйдут на более легкую дистанцию - 1 км, затем самые уверенные в своих силах поборются за призовые места на дистанции 12 км. Абсолютные победители среди мужчин и женщин, а также победители и призеры в возрастных группах получат памятные призы.

Организаторами легкоатлетического пробега являются ГУ "ЦФОР Заводского района Минска" и общественная организация КЛБ "Аматар".-0-