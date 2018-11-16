Более 400 тыс. деревьев и кустарников высажено в Минске взамен вырубленных в 2013-2017 годах

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Удаленные за предыдущие пять лет зеленые насаждения Минска компенсированы: взамен посажено 155 тыс. деревьев, около 253 тыс. кустарников. Об этом сообщил сегодня председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все задолженности, которые имели место за период 2013-2017 годов, в основном силами УП "Минскзеленстрой" и районных организаций, устранены, посадки выполнены в полном объеме. Всего в качестве компенсации высажено 155 тыс. деревьев, порядка 253 тыс. кустарников", - сказал Сергей Масляк.

Общее количество компенсационных посадок с начала 2018 года составило 38,2 тыс. деревьев и 90 тыс. кустарников.

Также Сергей Масляк отметил, что с прошлого года активно шла работа по озеленению МКАД. С осени 2017 года вдоль кольцевой было высажено почти 18 тыс. деревьев и 105 тыс. кустарников.

Комплексное обследование зеленых насаждений показало, что приживаются 94,2% деревьев и 96,6% кустарников, что является высоким показателем.-0-