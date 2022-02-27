Более 440 волонтеров "Доброе сердце" задействуют на участках для голосования в Гомельской области

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 440 волонтеров движения "Доброе сердце" БРСМ задействуют сегодня на участках для голосования по референдуму в Гомельской области. Об этом сообщила БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" по Гомельской области Инна Конопляник.

В дни досрочного голосования - с 22 по 26 февраля - на участках работали более 270 волонтеров движения БРСМ "Доброе сердце". В день референдума будет задействовано более 440 волонтеров в Гомельской области. "Эти ребята прошли соответствующую подготовку на интенсивах и приступили к работе с первого дня досрочного голосования. Они сопровождают и помогают маломобильным гражданам. Волонтеры БРСМ "Доброе сердце" сориентируют их и, если нужно, проведут, помогут с инвалидными колясками. При этом строго выдерживают одно из важнейших условий: проводят исключительно до кабинки для голосования. В связи с эпидемиологической обстановкой ребята работают в масках. Их можно узнать по специальным бейджам и жилетам", - рассказала Инна Конопляник. Не остаются без внимания и другие категории граждан: пожилые жители региона, мамочки с колясками. Но все же основная функция - помощь маломобильным гражданам

Так, жительнице Житкович Зинаиде Козинец было непросто самостоятельно подняться даже по некрутым ступенькам на участок №12 в райцентре. При поддержке волонтеров женщина благополучно поучаствовала в референдуме.

Уделено внимание также супругам Навоевым из Жлобина. Федор Владимирович и Вера Семеновна - ветераны труда, живут в микрорайоне 19 райцентра. Отдать свой голос пришли на участок №27. В силу возраста поддержка волонтеров была для них очень кстати.

Кроме того, ребята из БРСМ в составе молодежного правоохранительного движения БРСМ будут помогать правоохранителям. Они присоединятся к патрулированию улиц, а также охране порядка вблизи участков для голосования. Сегодня только в Гомеле будут работать более 50 бойцов таких отрядов.-0-