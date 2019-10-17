17 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 45,5 тыс. деревьев планируют высадить в Гомельской области в осенний период, сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющая делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская.

По словам Елены Кличковской, в соответствии с поручением Президента предусмотрено повышение уровня озеленения городов, включая райцентры, до 40%, в том числе жилых районов и микрорайонов - не ниже 30%. Исходя из этого обозначены задачи на месячник по благоустройству и наведению порядка на земле в юго-восточном регионе. Соответствующее распоряжение было подписано в облисполкоме.

Только с 4 по 12 октября в разных уголках региона высажено более 35,6 тыс. деревьев, в том числе в городах и райцентрах - свыше 21,3 тыс. (75% от запланированного на осень). В сельской местности - около 11 тыс. (84,9% от плана). Также вдоль автомобильных дорог появилось более 3,3 тыс. молодых деревцев (81%).

Месячник продолжается. В эти дни мероприятия по озеленению не снижают интенсивности и в определенной степени будут удвоены. Так, 19 октября по всей области пройдет масштабный субботник, который в очередной раз объединит усилия властей, населения и молодежи по благоустройству и наведению порядка на малой родине. Этот день также добавит в будущем зеленых массивов на карте региона.

Как рассказала Елена Кличковская, с учетом одновременного старта добровольной акции "Чистый лес" Министерства лесного хозяйства, акцент будет сделан на наведениие порядка и благоустройство лесного фонда, придорожных полос, парковых зон и скверов. Внимание широкой общественности будет привлечено к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны - лесу. По всем районам области запланирована высадка молодого леса. Планируется также очистить территории от мусора, при необходимости восстановить и окрасить ограждения, малые архитектурные формы.

Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение приглашает всех желающих присоединиться к акции и внести свою лепту в наведение порядка: благоустроить прилегающую к своим населенным пунктам территорию лесного массива. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество и заявить о своем желании помочь. Лесохозы обеспечат необходимым инвентарем.

Эта акция впервые прошла в 2010 году, за это время ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие активно поддерживают местные органы власти, общественные и коммерческие организации, школы, вузы и другие учреждения страны. В нынешнем году особое внимание будет уделено подрастающему поколению. "Каждый школьник, принявший участие в акции, получит от лесохозяйственных учреждений символический сувенир", - отметили в Гомельском ГПЛХО.

Также Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды всегда готов помочь в реализации инициатив жителей региона в плане озеленения. Любой желающий может заручиться поддержкой специалистов, проконсультироваться и оставить заявку на высадку зеленых насаждений. -0-