Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на летних каникулах

19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить в лагерях во время летних каникул, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Гомельского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Василий Зубец.

"В Гомельской области готовятся к открытию оздоровительных лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. В них планируется оздоровить 46 750 детей", - отметил Василий Зубец. Например, с пользой провести время в спортивно-оздоровительных лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием предложат свыше 11,8 тыс. ребят. Лагеря труда и отдыха готовы принять более 3,5 тыс. детей и подростков. В профильных 9-дневных лагерях планируют оздоровить 3,8 тыс. мальчиков и девочек. Отдохнуть интересно и полезно в лагерях смогут 1670 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и почти 430 ребят с ограниченными физическими возможностями.

"В области будут работать 9 стационарных загородных оздоровительных лагерей и один - на базе санатория "Серебряные ключи", - добавил Василий Зубец.

Для проведения летней оздоровительной кампании в регионе из республиканского бюджета в этом году выделено более Br6 млн. В том числе на удешевление стоимости путевок - почти Br4,5 млн. По государственной программе по ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС предусмотрено свыше Br1,5 млн рублей на приобретение 2,7 тыс. путевок в лагеря для детей.

"Складывающаяся эпидемиологическая обстановка внесла определенные коррективы в работу лагерей. Однако подготовка к летнему периоду идет активно. Идет текущий ремонт жилых корпусов, пищеблоков и других помещений. Благоустраиваются территории, приводятся в порядок спортивные площадки и прилегающие зоны", - сказал Василий Зубец.

Основной акцент в летней оздоровительной кампании сделан на создании максимально безопасных и комфортных условий для детей в лагерях всех типов и направлений.-0-