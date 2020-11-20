Более 47 тыс. минчан перешли на электронные жировки

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчане постепенно переходят на электронный формат извещений о размере платы за ЖКУ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома".

"На конец 2019 года филиал "Единый расчетно-справочный центр города Минска" направил горожанам 30 304 электронных извещения, а на ноябрь 2020-го - уже 47 267 электронных извещений о начислениях за оказанные ЖКУ. Средний прирост в месяц в 2020 году - 1 542, то есть постепенно все больше минчан приобщаются к такой удобной форме получения квитанций на оплату ЖКУ", - рассказали специалисты центра.

Преимуществ у такой формы извещений много: получать их можно удаленно, находясь в любом месте, где есть выход в интернет; хранятся такие извещения в цифровом формате; экономия на бумаге - прямая забота о природе.

Первое электронное извещение было направлено жителю Минска в июле 2014 года, но наиболее активный отказ от бумажных жировок начался с запуском на сайте ерсц.бел в июле 2019 года такого сервиса, как личный кабинет. Тогда у наиболее активной части населения появилась возможность оставить онлайн-заявку на получение электронного извещения и не приходить в расчетно-справочный центр по месту регистрации лично. Хотя и личное обращение в РСЦ по-прежнему возможно.-0-