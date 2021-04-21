Более 49 тыс. домовладений посетили работники МЧС Витебской области в этом году

21 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для профилактики пожаров в частных домах и квартирах и проведения разъяснительной работы работники МЧС в этом году посетили более 49 тыс. домовладений, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УМЧС Витебской области.

Сейчас на особом контроле спасателей находятся частные подворья, особенно то, как во время работ по наведению порядка во дворах и огородах в пожароопасный весенний период жители сжигают собранный мусор. "С начала года работники МЧС посетили более 49 тыс. домовладений. Из них около 24 тыс. составляют семьи с детьми, еще 4,5 тыс. - многодетные семьи. Также спасатели побывали у инвалидов, одиноких и одиноко проживающих. Эта категория граждан составила более 22,5 тыс.", - рассказали в УМЧС.

При посещении домов работники МЧС предупреждают жителей об ответственности за выжигание сухой растительности, рассказывают о правилах безопасности при разжигании костров на личных подворьях, а также проверяют исправность отопительного и электрооборудования. В этом году в Витебской области снизилось число палов травы: зафиксировано 77 случаев загорания сухой растительности (за аналогичный период 2020 года - 98).

Для жильцов многоквартирных жилых домов актуальной является проблема курения в помещении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения. Большое число пожаров в квартирах происходит как раз из-за неосторожного обращения с огнем и курения в постели.

Кроме профилактических мероприятий, спасатели проводят обучение населения: раздают листовки, инструктируют, как следует поступать в случае пожара. С начала года работники МЧС обучили почти 75 тыс. граждан.

В этом году в области произошло 349 пожаров. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работникам МЧС Витебщины удалось спасти из огня 54 человека.-0-