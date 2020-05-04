Более 5 т рыбы выпустили в Зельвенское и Чигиринское водохранилища

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 5 т рыбы выпустили в водохранилища Зельвенское (Зельвенский район Гродненской области) и Чигиринское (Быховский и Кировский районы Могилевской области), сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов (БООР).

В Зельвенское водохранилище вселили около 528 кг белого амура (около 3 тыс. особей) и 1,5 тыс. кг карпа (примерно 5 тыс. особей). В Чигиринское - 300 кг белого амура (около 2 тыс. особей) и 2,7 тыс. кг карпа (около 14 тыс. особей). Зарыбление водоемов осуществляется за счет средств, полученных от уплаты членских взносов рыболовов-любителей - членов БООР.

Белорусское общество охотников и рыболовов проводит зарыбление водоемов ежегодно начиная с 2014 года. За прошлый год БООР выпустило в 16 водоемов более 40 т рыбы. Это свыше 150 тыс. особей щуки, сома, карпа, карася, линя, белого амура и толстолобика. Также в эти водоемы было вселено 285 тыс. личинок сома и щуки. Зарыбление направлено на восстановление рыбных запасов, улучшение видового состава ихтиофауны водоемов, а также на удовлетворение реализации права на бесплатное любительское рыболовство всех без исключения граждан страны.-0-