Более 5 тыс. безвизовых туристов с начала года посетили Брест и прилегающие районы

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационную зону "Брест" с начала года посетили более 5 тыс. безвизовых туристов. Их число по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось в 3,5 раза. Об этом сегодня сообщил заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк на коллегии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"К нам приехали представители из 37 стран. Видим стабилизацию туристического потока не только из Польши и Литвы, но и из Германии, Венгрии, Хорватии", - сказал Денис Никитюк. По его словам, туроператоры начинают активнее работать на белорусском рынке, привлекая иностранцев посещением крупных мероприятий, в первую очередь посвященных тысячелетию Бреста, II Европейским играм в Минске. "Это бренды, и они создают серьезные инфоповоды, благодаря чему о Брестской области и Беларуси узнают все больше и больше людей за рубежом", - подчеркнул завсектором туризма.

Брестскую область в 2018 году без виз посетили 18,5 тыс. иностранцев. Введение безвизового режима придало импульс развитию туристической инфраструктуры региона, инвестиционной деятельности. В частности, в Бресте и прилегающих районах появились 180 новых торговых объектов, 42 - общественного питания, количество работающих по системе Tax Free магазинов увеличилось до 37.

"Для дальнейшего развития туристической инфраструктуры Брестский облисполком уже заключил три инвестиционных договора на строительство средств размещения и оздоровительно-туристических комплексов. Общий объем прямых инвестиций в инфраструктуру региона составил более Br14 млн. Активизировалось сотрудничество с зарубежными партнерами. Реализуются в настоящее время 16 проектов международной технической помощи", - добавил Денис Никитюк.-0-