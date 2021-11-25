Более 5 тыс. человек были трудоустроены в студотряды Витебской области

25 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Итоги третьего трудового семестра Витебской области подведут 26 ноября в Новополоцке, где также наградят победителей студотрядовского движения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в обкоме БРСМ.

"Студотрядовское движение БРСМ - одно из главных направлений деятельности организации. По итогам трудового семестра в Витебской области были трудоустроены свыше 5 тыс. человек, которые работали в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, экологических, сервисных, медицинских и производственных студенческих отрядов. Молодежь Витебщины была задействована на Всебелорусской молодежной стройке "Город молодости-2021", в молодежном производственном трудовом проекте "Атлант-2021", всероссийской молодежной стройке "Кузбасс 300", республиканском сельскохозяйственном трудовом проекте "Толочин". Трудились наши ребята во всероссийском детском центре "Орленок", а также на возведении социально значимых объектов области. Студотрядовцы участвовали также в благоустройстве регионов, работали в детских оздоровительных лагерях", - рассказала командир Витебского областного штаба студенческих отрядов Жанна Нарицына.

Торжественная церемония подведения итогов областного конкурса "Трудовой семестр" на лучший студенческий отряд и на лучшую организацию, принимающую студенческий отряд, состоится в 15.00 во Дворце культуры ОАО "Нафтан" в Новополоцке. Во время мероприятия назовут имена победителей по результатам работы в 2021 году.

Кроме праздничной церемонии ребят ждет насыщенная программа. Участники мероприятия возложат цветы у мемориального комплекса. Они смогут посетить различные интерактивные локации, сделать фото в одной из тематических фотозон, установить рекорд по сбору спилс-карты Беларуси. Бойцы медицинских студотрядов измерят давление и уровень кислорода в крови каждому желающему, стройотрядовцы вызовут самых смелых на поединок в игре "Дженга". Участники сельскохозяйственных отрядов покажут мастер-класс в сборе урожая.

Также в рамках мероприятия пройдут образовательные интенсивы в Полоцком государственном университете, тренинг по комиссарской деятельности "Караоке-батл" и другие увлекательные и полезные тренинги. Организаторами торжественного мероприятия являются обком БРСМ, облисполком и Новополоцкий горисполком.-0-