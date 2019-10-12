Более 5 тыс. деревьев и кустарников посадят сегодня экологи в Витебской области

12 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 1 тыс. участников соберет акция Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды "Благоустроим малую родину", сообщили корреспонденту БЕЛТА в ведомстве.

Сегодня в городах и районах области пройдет ее первый этап, в котором примут участие сотрудники областного комитета, городских и районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды, неравнодушные жители региона. Планируется, что за один день в населенных пунктах, вдоль автомобильных дорог, лесах будет высажено более 5 тыс. деревьев и кустарников.

В Витебске вместе с работниками комитета и городской инспекции будут сажать деревья студенты Витебского госуниверситета имени П.М.Машерова, учащиеся Новкинской средней школы Витебского района, общественные экологи и члены областного координационного экологического совета.

В последующие субботы акция по озеленению будет продолжена. Присоединиться к ней приглашают всех желающих. О запланированных мероприятиях можно узнать в инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Многие жители Витебской области проводят сегодняшний день достаточно активно. В Витебске горожан собрал субботник по осеннему благоустройству и озеленению города. А в Миорском районе волонтеры инициативной группы "Жураўліная Ельня" вновь отправились на болото, чтобы убрать мусор за нерадивыми посетителями этого уникального места.-0-