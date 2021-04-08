Более 50 аллей и скверов в честь Года народного единства появится в Витебской области

8 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время проведения акции по посадке деревьев и кустарников в Витебской области будет заложено 50 аллей и скверов к Году народного единства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Всего в Витебской области до 15 мая планируют высадить более 23 тыс. зеленых насаждений - свыше 11 тыс. деревьев и 12 тыс. кустарников. "В Витебске, например, будет высажено 3 тыс. деревьев и 7 тыс. кустарников в микрорайонах Билево, Медцентр, на улицах Путны, Чапаева, в парках Фрунзе, Партизанской славы Миная Шмырева и др. Данную акцию приурочили к Году народного единства, и одноименные аллеи и скверы будут заложены в населенных пунктах области. Всего на Витебщине появится 50 таких объектов", - отметили в облкомитете.

Среди зеленых насаждений, которыми украсят улицы и парки городов и поселков, будут плакучие ивы, туи - как обычные, так и экзотических видов. Также будут высажены сосна горная, ель обыкновенная, можжевельник. Вдоль проезжей части и пешеходных дорожек высадят кустарники, в частности, спирею, расцветающую нежным бархатом цвета фуксии. Появятся в северном регионе и новые обитатели царства флоры. Так, возле агрогородка Лукомль Чашникского района в ландшафтно-рекреационной парковой зоне "Народное единство" поселятся красный дуб, бархат амурский (амурское пробковое дерево), снежноягодник и птелея.-0-