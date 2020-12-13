13 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 50 детских домов семейного типа посетят участники акции "Наши дети" в Могилевской области. Кроме этого, представители руководства области, организаций и предприятий региона навестят 23 центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, шесть детских социальных приютов, 10 интернатных учреждений. Такая информация размещена на сайте Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Праздник устроят и для подопечных Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, Могилевского специализированного дома ребенка.

"До 10 января 2021 года во всех районах области будут организованы детские новогодние праздники с участием председателя облисполкома, его заместителей, руководителей городских и районных исполнительных комитетов, администраций Бобруйска и Могилева, структурных подразделений облисполкома", - отметили в областном исполнительном комитете.

Традиционно в канун Нового года в Могилеве пройдет Рождественский кадетский бал. В этом году он состоится 21 декабря. А 23 декабря Дворец культуры области примет областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи.

Главное новогоднее торжество предварительно запланировано на 29 декабря. "Во Дворец культуры области пригласят детей со всех районов: отличников учебы, победителей районных и областных олимпиад, конкурсов и соревнований, лидеров и активистов детских общественных организаций, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, учащихся Могилевского областного кадетского училища, воспитанников интернатных учреждений образования и частного социально-педагогического учреждения образования "SOS-Детская деревня Могилев". Ребята примут участие в представлении возле елки, получат сладкие подарки и увидят яркое шоу по мотивам сказки "Золушка", - рассказали в облисполкоме.

23-24 декабря 100 детей из Могилевской области станут гостями благотворительного праздника с участием главы государства во Дворце Республики в Минске. Также в новогодних мероприятиях во Дворце Независимости 27-29 декабря примет участие делегация учащихся и студентов региона, а 29 декабря - дети социально уязвимых категорий.

Частью акции "Наши дети" в регионе является марафон "Согреем детские сердца", призванный способствовать оказанию материальной помощи нуждающимся детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, детям-инвалидам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Его организует Могилевское областное отделение РОО "Белорусский детский фонд" при поддержке Могилевского облисполкома. В рамках акции на канале "Беларусь 4. Могилев" в прямом эфире традиционно проводится одноименный телемарафон. Он пройдет 18 декабря с 14.00 до 20.30.

Все новогодние представления и мероприятия будут проходить с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.-0-