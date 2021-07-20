Более 50 композиций из живых цветов представили на выставке-конкурсе в Бобруйске

20 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 50 композиций из живых цветов представили на выставке-конкурсе "Цветы для Святой Елисаветы" в Бобруйске. От этом сообщили БЕЛТА в Центре досуга и творчества города Бобруйска.

"По благословению епископа Бобруйского и Быховского Серафима, под эгидой БГО ОО "Белорусский союз женщин" традиционно 17-18 июля в рамках престольного праздника состоялась выставка-конкурс цветочных композиций и букетов "Цветы для Святой Елисаветы". В этом году на конкурс представили более 50 работ как индивидуальных, так и коллективных. Первыми свою работу доставили сотрудники поликлиники №3. Наибольшую активность проявили сестричество храма святой Елисаветы, которое в эти дни отметило свое 5-летие, храм в честь святителя Николая Чудотворца, д.Свислочь, сотрудники и воспитанники УК "Центр досуга и творчества", ООО "Алмаз-Люкс", ГУО "ЦДОДиМ "Росквит", ГУО "Центр дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска", ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" и другие", - рассказали организаторы.

На протяжении двух дней жюри оценивало работы по определенным критериям. Награждение победителей и участников выставки-конкурса состоится 25 июля.

В этом году выставка-конкурс композиций и букетов из живых цветов проходила в Бобруйске в четвертый раз.

Организаторами выставки-конкурса стали УК "Центр досуга и творчества г.Бобруйска", Духовно-просветительский центр прихода храма святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы и отдел религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии Белорусской православной церкви.-0-