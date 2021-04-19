Более 50 неиспользуемых объектов вовлекли в хозоборот и снесли в Гомельской области в I квартале

19 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в первом квартале этого года вовлекли в хозоборот и снесли более 50 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, сообщила сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме председатель комитета "Гомельоблимущество" Наталья Сацута, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя комитета, в 2021 году в планы по вовлечению и сносу неиспользуемого имущества включены 250 объектов. "За три месяца вовлечено и снесено 52 объекта. Это 21% годового плана. Кроме того, 14 объектов используются предприятиями для собственных нужд", - отметила Наталья Сацута.

Более 45% всех неиспользуемых объектов предлагаются на продажу. "В этом году продажа идет низкими темпами. На сегодня продано только 9 объектов из 114. Основная причина в том, что почти 50% объектов выставляются на продажу больше года, а половина из них - даже более трех лет. То есть они уже не востребованы со стороны покупателей", - сказала председатель комитета. По ее словам, причины отсутствия интереса у покупателя к тому или иному строению различны: большая площадь, конструктивные особенности, требующие больших затрат на реконструкцию, расположение в малонаселенных деревнях. По таким объектам райисполкомам необходимо провести анализ, целесообразно ли их продавать, и искать другие способы вовлечения в хозоборот, в том числе для нужд организаций района. Для более мелких объектов можно рассмотреть вариант сноса.

Чтобы активизировать продажи, нужно работать с потенциальными покупателями на местах, инвесторами, широко рекламировать объекты - не только через объявления, баннеры, инфощиты, но и через социальные сети, добавила Наталья Сацута.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей обратил внимание: вопрос вовлечения неиспользуемого имущества в хозоборот на постоянном контроле. "В области достаточно хороших помещений, с которым нужно работать. По мелким объектам необходимо провести мониторинг", - сказал он. Также губернатор поставил задачу ряду районов до 1 мая навести порядок на тех участках, где объекты уже снесены.-0-