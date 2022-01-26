Более 50 округов, помощь в благоустройстве и бизнесе: Молодежный совет начал работу в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первое заседание Молодежного совета при Мингорсовете депутатов состоялось сегодня в городской мэрии: избран председатель и сформирован график сессий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодежный совет - это будущее города Минска. Ребята будут работать в своих округах - их 57, как и число избранных депутатов горсовета 28-го созыва, - рассказал председатель Мингорсовета депутатов Андрей Бугров. - Через месяц запланировано второе заседание совета. К этому времени будут сформированы уже молодежные секции, избраны их председатели. И ребята включатся в работу по развитию молодежной политики в столице".

В частности, будут созданы секция по гласности, самоуправлению и правопорядку; по экономической политике, финансам и молодежному предпринимательству; по здравоохранению, социальной политике и трудовой деятельности; по образованию и патриотическому воспитанию; по городскому хозяйству, жилищной политике и градостроительству; по культуре и массовым коммуникациям; по физической культуре, спорту и туристической деятельности; по экологии и охране окружающей среды; по межрегиональному и международному сотрудничеству.

Андрей Бугров признался, что его радует, когда он видит инициативу из молодежной среды, и возможность помогать, наставлять перспективных ребят он не воспринимает как дополнительную нагрузку. По его словам, молодым людям предстоит помогать органам местного самоуправления в реализации молодежной политики столицы, организации мероприятий, предоставлении нуждающимся минчанам социальной и гуманитарной помощи, формировать у юношей и девушек Минска правовую культуру и сознание. Молодежный совет станет одним из связующих звеньев местных органов власти с различными общественными объединениями. Андрей Бугров также пригласил ребят участвовать в приемах граждан депутатами Мингорсовета по округам.

Студентка Белорусского госуниверситета культуры и искусств Анастасия Капралова с энтузиазмом ожидает начала работы - сегодня она только познакомилась с другими членами совета. Девушка считает, что у молодежи при огромном количестве идей и энергии зачастую не хватает важного качества - умения систематизировать, упорядочивать. И в этом смысле тандем с опытом депутатского корпуса поможет становлению молодых кадров.-0-