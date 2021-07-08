Более 50 предприятий предложили брестчанам работу на межотраслевой ярмарке вакансий

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 8 июля 2021
Минск Малооблачно +28°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:26 Объем ремонта асфальта на дорогах Минской области в этом году уже превысил показатель всего 2020-го Регионы
12:23 Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах вызвало повышенный интерес - Чеботарь Экономика
12:16 Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны Общество
12:07 В России за сутки от коронавируса умерли 734 человека В мире
12:07 Более 50 предприятий предложили брестчанам работу на межотраслевой ярмарке вакансий Регионы
12:07 Округ Колумбия и 36 штатов США подали иск к Google за нарушения антимонопольного законодательства В мире
12:04 В Гомеле легковушка сбила женщину на пешеходном переходе Происшествия
12:01 Итальянские обои пытались перевезти через границу по заниженной более чем в 4 раза стоимости Происшествия
12:01 Задержание бесправника в Белыничах закончилось ночной погоней со стрельбой Происшествия
11:54 Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно - Мицкевич Общество
11:54 Более 58 тыс. мусорных контейнеров закупят для индивидуальной застройки Минской области в текущем году Регионы
11:54 Минстройархитектуры: комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность Экономика
11:48 Под Рогачевом в столкновении легковушки с лосем пострадал водитель Происшествия
11:44 Прощание с Владимиром Меньшовым проходит в Москве В мире
11:41 Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси Президент
11:39 В столичных дворах за I полугодие стало на две велопарковки и один велогараж больше Регионы
11:34 В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару" Регионы
11:33 Офицер Генштаба: обстановка вокруг Беларуси накаляется искусственно Общество
11:33 Открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля Регионы
11:31 До +34°С ожидается в Беларуси 9 июля Общество
11:27 В Минске в этом году запланировано комплексное благоустройство 25 дворов Регионы
11:24 Смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода расследуют в Витебске Происшествия
11:19 Могилевчанка украла породистую собаку и продала ее через интернет Происшествия
11:13 В Могилевской области снизилось количество пациентов с хроническим алкоголизмом Регионы
11:12 ФОТОФАКТ: Минчане отдыхают на Птичи Регионы
11:08 Персональные данные пациентов при эксплуатации ЦИСЗ будут обезличены Общество
11:08 Пренебрежение правилами техники безопасности - главная причина несчастных случаев - ФПБ Общество
11:05 В Борисове бесправник на переходе сбил 14-летнюю девочку Происшествия
11:05 В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода Общество
10:58 Минсельхозпрод определил перспективные и значимые инвестпроекты Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
08 июля 2021, 12:07

Более 50 предприятий предложили брестчанам работу на межотраслевой ярмарке вакансий

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Мини-ярмарка вакансий пройдет в Минске 6 июля
Межотраслевую ярмарку вакансий проведут 8 июля в Бресте

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня провели межотраслевую ярмарку вакансий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не первый год апробируем такой формат, и с каждым годом все больше участников на ярмарке. Заявились даже минские предприятия. В Бресте сейчас насчитывается 2,3 тыс. вакансий. На одного безработного приходится 5-6 предложений на рынке труда. Важно, чтобы человек подобрал работу под себя, поэтому такая практика поиска оправдывается и мы ее будем продолжать", - подчеркнул председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он добавил, что в экономике заняты более половины жителей областного центра.

К ярмарке вакансий присоединились 51 предприятие и организация государственной и частной форм собственности. Большинство из них работают в сферах торговли, промышленности, транспорта, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. "Заинтересованность предприятий очень высока. Вплоть до конца вчерашнего рабочего дня звонили и просили включить в список участников. Востребованы врачи, медсестры и санитарки, продавцы, контролеры-кассиры, повара и кондитеры. Пик спроса сейчас на водителей. Например, Брестский общественный транспорт принял решение обучать людей с последующим трудоустройством", - рассказала заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Специалист перечислила профессии, по которым сложнее найти работу. Единичные вакансии открываются для экономистов, юристов, менеджеров, маркетологов. "Сохраняется спрос на квалифицированную рабочую силу. Наметилась тенденция, что люди с высшим образованием переквалифицируются на рабочие профессии, так как это более востребовано", - отметила Инна Новожилова. На переобучение безработных может направить служба занятости под заказ нанимателей. Например, сейчас набирают группы для обучения слесарей механосборочных работ, изолировщиков. Предприятия тоже обучают кадры с присвоением квалификации.

На ярмарке вакансий соискатели помимо прочего могли получить консультации специалистов службы занятости и налоговой инспекции. В частности, можно было узнать нюансы организации собственного дела. К слову, в Бресте с начала года субсидии на открытие своего дела получили 22 человека.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
занятость трудоустройство
Новости рубрики Регионы
Объем ремонта асфальта на дорогах Минской области в этом году уже превысил показатель всего 2020-го
Фото из архива Более 58 тыс. мусорных контейнеров закупят для индивидуальной застройки Минской области в текущем году
Фото из архива В столичных дворах за I полугодие стало на две велопарковки и один велогараж больше
Фото из архива В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару"
Фото из архива Открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля
Фото из архива В Минске в этом году запланировано комплексное благоустройство 25 дворов
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: офицерский корпус - опора безопасности государства
Лукашенко назначил Валерия Иванова управляющим делами Президента Беларуси
По новой программе "Семейный капитал" более 18,5 тыс. многодетных семей открыли депозиты
В Минске прошло награждение лауреатов ежегодного конкурса "Человек дела - 2021"
Топ-новости
Лукашенко расставил задачи силовым ведомствам страны
Дзермант: выход Беларуси из "Восточного партнерства" - серьезный имиджевый удар для ЕС
Актуализация законодательства о садоводческих товариществах назрела давно - Мицкевич
Замначальника Генштаба: все руководители на местах и граждане осознают важность территориальной обороны
Лучшее предложение этого лета! В Minsk World стартуют продажи нового готового дома "Варшава"
Открытый городской чемпионат по воркауту пройдет в Могилеве 10 июля
Ограничения на посещение лесов введены в 11 районах Беларуси
Минсельхозпрод определил перспективные и значимые инвестпроекты
Минстройархитектуры: комплексное благоустройство - это не только красота, но и функциональность
В Витебске прошли учения МЧС к "Славянскому базару"
До +34°С ожидается в Беларуси 9 июля
Персональные данные пациентов при эксплуатации ЦИСЗ будут обезличены
Начальник Витебской таможни упрекнул ЕС в недостаточном соблюдении международных обязательств
Мининформ: доступ к ресурсу nn.by ограничен за размещение запрещенной информации
ЦТ по всемирной истории планируют сдать более 1,2 тыс. абитуриентов
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Купалье в Александрии - 2021 Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.