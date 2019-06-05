5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 ретроавтомобилей выйдут на старт "Oлдътаймеръ-ралли" в Минске 8 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

Старт состоится в самом центре столицы - на Октябрьской площади. Впервые на ралли будут представлены уникальные автомобили "Хенкель" и "Мессершмитт", созданные известными авиаторами после войны и другие редкие автораритеты, например "Цундап Янус", который, как и одноименный бог, имеет два лица и пассажиры в нем сидят спина к спине. Зрители также смогут увидеть все семь серий американских автомобилей "Шевроле Корвет".

На ралли состоится и конкурс элегантности, участники будут представлять свои авто в соответствующем историческом стиле, костюмах и традициях. Награждение "Oлдътаймеръ-ралли" пройдет в 19.00.

Для зрителей, которые придут с детьми, будут предложены игры и конкурсы, также рганизуют специальные развлекательные зоны.

Организаторами "Oлдътаймеръ-ралли" выступили управление спорта и туризма Минского горисполкома и общественное объединение коллекционеров и реставраторов ретроавтомобилей "МашЫна Времени".-0-