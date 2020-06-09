Более 50 суворовцев стали выпускниками минского училища

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 воспитанников окончили в этом году Минское суворовское военное училище, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня прошел 64-й выпуск воспитанников Минского суворовского военного училища. Выпускную роту покинули 53 суворовца. Среди них два лауреата спецфонда Президента по поддержке талантливой молодежи, один выпускник был награжден золотой медалью. На торжественной церемонии присутствовали близкие суворовцев. Руководство Минобороны представлял замминистра Сергей Потапенко.

Заместитель начальника училища Татьяна Кулеш рассказала, что свою жизнь с войсками свяжут не все выпускники. "С военной службой связывают свою судьбу 48 человек. Остальные отказались по разным причинам, к сожалению, из-за состояния здоровья в том числе", - пояснила она.

Один из выпускников, победитель различных этапов олимпиад по математике и физике Эрик Кореник из Орши поделился своими планами: он уже выбрал редкую специальность, учиться будет в Санкт-Петербурге, в Военно-космической академии имени Можайского. "Буду специалистом по космическим комплексам, заниматься управлением различными объектами в радиотехнических войсках, - сказал суворовец. - У нас на республику одно место было - я его забрал по льготной системе. Это уникальная для Беларуси специальность. То есть я буду уникальным человеком".

Эрик Кореник отметил: училище обучило его самодисциплине и товариществу, поменяло мировоззрение. Это же подтвердил и один из стипендиатов спецфонда Президента Никита Судников. "Я уже досрочно зачислен в БГУ на военный факультет по специальности "международные отношения в военной сфере". Буду армии помогать на международной арене", - рассказал Никита Судников. Он родом из Рогачева.

Мать одного из выпускников Наталья Иваницкая отметила, что отпустить ребенка в 12 лет в училище было сложно: "Но я ни о чем не жалею. Потому что мальчишки, которые здесь учились, стали настоящими мужчинами. Они понимают, что такое братство, ценят любовь, волнение и терпение своих близких".

Минское суворовское училище за время своего существования дало путевку в жизнь более 13 тыс. воспитанников. Более 60 из них стали генералами, свыше 150 - кандидатами наук, доцентами, профессорами.-0-