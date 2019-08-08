Более 50% учреждений образования Витебской области получили паспорта готовности

8 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более половины учреждений образования Витебской области уже получили паспорта готовности к новому учебному году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

Всего в новом сезоне в регионе будут работать 829 учреждений образования различного типа, в том числе 344 школы и 412 детских садов. На их ремонт было запланировано Br37,4 млн. Подготовка учебных заведений ведется с апреля, основной объем выполняемых работ традиционно пришелся на летние каникулы. "Прием объектов и выдача паспортов их готовности ведутся планомерно в соответствии с установленным графиком. До 23 августа эту работу планируется завершить", - отметили специалисты.

Наиболее сильно обновление затронуло среднюю школу №2 в Браславе (здесь пройдет областной ярмарка-праздник тружеников села "Дажынкі"). В учебном заведении полностью отремонтированы внутренние помещения, благоустроена прилегающая территория, появились многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием и площадка для изучения правил дорожного движения. Продолжается реконструкция Заслоновской средней школы в Лепельском районе. Здесь уже полностью обновлен пищеблок, ведется изготовление проектно-сметной документации на другие крупные работы по объекту, что в перспективе позволит обеспечить условия для организации на первом этаже здания дошкольной группы на 20 детей и разгрузить переполненный местный детский сад. Таким образом в полной мере будут обеспечены потребности населения поселка Заслоново и близлежащих населенных пунктов в дошкольном образовании.

Среди новых объектов, которые должны в ближайшем будущем открыться в регионе, в ведомстве назвали новый строящийся корпус Полоцкого кадетского училища (сдача объекта запланирована на 2021 год) и два учреждения образования в областном центре: школу на 1,2 тыс. мест в микрорайоне Билево-2 (сдача в этом году) и детский сад в микрорайоне Билево-3 (соответственно 2020 год).-0-