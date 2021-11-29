Более 50 вакансий предложат учреждения здравоохранения Бреста на электронной ярмарке

29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учреждения здравоохранения Бреста проведут сегодня электронную ярмарку вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Ярмарка пройдет с 10.00 до 13.00 на сайте e-vacancy.by. Мероприятие организовано совместно с Брестской центральной поликлиникой. Предварительно, наниматели планируют предложить соискателям более 50 различных вакансий. Учреждениям здравоохранения требуются врачи, медицинские сестры, акушерки, санитарки, гардеробщики, уборщики территории.

"В основном речь идет о наборе кандидатов для трудоустройства в новый медицинский комплекс в Юго-Западном микрорайоне Бреста. Там уже в конце года открываются взрослая и детская поликлиники, сейчас идет подбор кадров и комплектация персонала. Кроме того, вакансии заявили и другие медицинские организации", - отметила Инна Новожилова.

Во время акции желающие смогут ознакомиться с вакансиями, которые предлагают медицинские учреждения города, получат возможность направить резюме и получить приглашение на собеседование. Представители кадровых служб в режиме реального времени посредством чата ответят на интересующие вопросы граждан.

По словам Инны Новожиловой, объявление о проведении подобной ярмарки вакансий вызвало большой интерес у потенциальных соискателей. В этой связи в отдел трудоустройства горисполкома уже поступали обращения. Особенный интерес у тех, кто ищет работу, вызывают условия и возможности трудоустройства в новые поликлиники города.-0-