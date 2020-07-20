Более 50 заявлений на техприсоединение к электросетям принято в "Минскэнерго" за I полугодие

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам полугодия 2020 года от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей принято 56 заявлений на технологическое присоединение к электрическим сетям "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

Всего заключено 38 договоров на технологическое присоединение, подключены электроустановки потребителей по восьми договорам.

"В соответствии с планом на текущий год количество заключенных договоров должно составлять не менее 20% от выданных технических условий, подпадающих под указ №397 (для подачи электроэнергии на вводно-распределительные устройства электроустановок юрлиц и ИП мощностью до 230 кВт). По итогам полугодия этот показатель у РУП "Минскэнерго" равен 63,3%, что позволяет предприятию с начала года удерживать лидирующие позиции и занимать первое место среди шести областных предприятий системы", - отметили в "Минскэнерго".

Для создания благоприятных условий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, ГПО "Белэнерго" приняло меры к снижению количества процедур по подключению электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к электросетям.

Кстати, Беларусь согласно отчету Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2020" в рейтинге по показателю "Подключение к системе электроснабжения" занимает 20-е место из 190 стран.-0-