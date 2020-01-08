Более 500 детей поздравят на Архиерейской елке в Гомеле

8 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 детей из многодетных и малообеспеченных семей окунутся сегодня в атмосферу сказки на Архиерейской елке в Гомеле, сообщили БЕЛТА в информационном отделе Гомельской епархии.

"Светлый день Рождества Христова - один из любимых детских праздников, время, когда происходят чудеса, а каждый ребенок ждет исполнения своих самых заветных желаний", - отметили в епархии. По сложившейся несколько лет назад традиции специально для ребят из многодетных и малообеспеченных семей областного центра Гомельская епархия организует особый праздник - Архиерейскую елку. Рождественское чудо для них готовят в Гомельском государственном театре кукол.

Юных зрителей ждет красочная театрализованная постановка с увлекательным сюжетом. Не обойдется без новогодних конкурсов с участием сказочных персонажей. Сюрпризом станет яркое костюмированное шоу, после которого всем детям вручат сладкие подарки от архиерея.

Мероприятие станет частью цикла масштабных рождественских торжеств, подготовленных Гомельской епархией в юбилейный год - 95-летие со дня образования и 30-летие со дня ее возрождения.-0