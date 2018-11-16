Более 500 дружин Гомельской области посоревнуются в отборочном этапе пионерского квиза

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Отборочный этап интеллектуально-развлекательной игры "Пионерский квиз" пройдет в Гомельской области 17 ноября, сообщил БЕЛТА председатель областной организации БРПО Артем Карпенко.

В интеллектуальном бою сразятся более 500 дружин - свыше 9 тыс. пионеров. "Этап пройдет в формате синхронной игры: все пионерские дружины приступят к решению заданий в 10.00", - пояснил Артем Карпенко. Ребятам предстоит пройти три раунда. В первом вопросы представят в картинках, во втором участники будут вспоминать и угадывать мелодии, в третьем, который носит название "Чистый интеллект", задания озвучат ведущие. "Игра будет посвящена теме белорусской государственности и истории пионерского движения, - уточнил председатель областной организации. - При этом упор делается на логику. Самые внимательные смогут найти ответ в самом вопросе".

Лучших определят по количеству набранных баллов. Победители получат дипломы, подарки, а также возможность побороться за право выйти в областной, а затем и республиканский этапы.

Собеседник отметил, что "Пионерский квиз" - это инициатива БРПО. "Игра представляет собой любительский брейн-ринг, викторину в современном облике. Квиз - это не только командное соревнование, но и вид интеллектуального отдыха", - добавил он.-0-