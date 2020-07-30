Более 500 медиков Гродненской области наградили за борьбу с коронавирусом

30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня чествовали медицинских работников, внесших большой вклад в борьбу с COVID-19, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время церемонии награждения

Торжественные мероприятия накануне прошли в районах и городах области. Их участниками стали около 500 медработников - врачи, медсестры, другие специалисты. Более 80 медиков пригласили на областное торжество в Гродно. Им вручены Благодарности Президента, Совета Министров, грамоты Министерства здравоохранения, местных органов власти, другие награды.

Представители Гродненской областной инфекционной больницы - врачи, медсестры и лаборанты

"Коронавирус заставил пересмотреть взгляды на многие сферы жизни, но самое главное - он изменил отношение людей к медикам. Именно вы на передовой спасения человеческих жизней, мы не устаем благодарить вас за самоотверженную работу", - обратился к медикам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он подчеркнул, что система здравоохранения доказала свою готовность к любым вызовам. Ее сила в сплоченности, профессионализме, командной работе. Немало и, что важно, своевременно было сделано в рамках укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, материального стимулирования, поддержки медиков.

Максим Рыженков

Гродненская область была одна из последних регионов, столкнувшихся с коронавирусом. "Да, было время подготовиться, но и наша область в полной мере испытала всю тяжесть ситуации. Наши врачи, медработники с честью справились с ней. В борьбе с коронавирусом были задействованы более 5 тыс. медработников, свыше 20 учреждений здравоохранения", - отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. Он поблагодарил и тех, кто не остался в стороне, помогал медикам и оборудованием, и автомобилями, и даже добрым словом.

Владимир Кравцов

По словам первого заместителя министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, Гродненская область в плане оказания медицинской помощи, организации санитарно-эпидемиологических мероприятий - в числе лучших регионов. Высокий уровень профессионализма продемонстрировали медики не только областного центра, но и так называемых опорных городов - Лиды, Островца, Волковыска, Слонима, небольших районов. "Это говорит о том, что в области в целом сформирована эффективная вертикаль оказания медицинской помощи, которая сработала и дала свой эффект в условиях эпидемии COVID-19. Да и в целом медики готовы к любым вызовам", - добавил он.

Дмитрий Пиневич

Заместитель главного врача Гродненской областной инфекционной больницы по медицинской части Наталья Малышко подчеркнула, что горда за свою профессию, за то, с каким уважением относятся к медикам. "Приятно было ощущать поддержку на протяжении всего этого непростого времени. Были обеспечены всем необходимым, чувствовали себя защищенно. Добавляли позитива и слова поддержки от простых людей", - сказала она. По словам заместителя главврача, ситуация стала своеобразным экзаменом, и на отлично сработал весь коллектив. -0-

Максим Рыженков вручает Благодарность Президента Наталье Малышко

Фото Леонида Щеглова