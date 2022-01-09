Более 500 минчан после CОVID-19 прошли спелеотерапию с дыхательной гимнастикой в 23-й поликлинике

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 пациентов после CОVID-19 за год прошли спелеотерапию с дыхательной гимнастикой в 23-й городской поликлинике Минска, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный врач поликлиники Светлана Дубень.

В поликлинике совместно с кафедрой медицинской реабилитации и физиотерапии БГМУ внедрен комплексный подход к реабилитации пациентов, перенесших ковидную пневмонию. Он включает применение галотерапии (спелеотерапии) с элементами психотерапии (музыкотерапию и светотерапию), метод постуральной и локомоторной дыхательной гимнастики и физиотерапевтическое лечение.

"За 2021 год прошли курс галотерапии с применением постуральной и локомоторной дыхательной гимнастики 503 пациента с ковид-ассоциированной пневмонией. В результате лечения значительно улучшилось их клиническое и психосоматическое состояние, повысилась физическая работоспособность. Применение этих методов в комплексе позволяет оптимизировать сроки лечения, снизить частоту осложнений и выраженных структурных изменений легочной ткани", - сказала Светлана Дубень.

Метод галотерапии разработан на основе спелеотерапии - лечения в условиях микроклимата соляных шахт. Основным лечебным фактором галотерапии является аэродисперсная среда, насыщенная сухим высокодисперсным аэрозолем хлорида натрия.

Галотерапия улучшает дренажную функцию бронхов, способствует уменьшению воспалительной реакции слизистой верхних и нижних дыхательных путей, повышению общей неспецифической и иммунологической реактивности организма. Улучшение бронхиальной проходимости наступает к 5-7 сеансу.

Сеансы спелеотерапии в 23-й поликлинике проводятся с одновременным применением музыко- и светотерапии, что значительно повышает эффективность галотерапии. Снимается внутреннее напряжение, усталость, нормализуется дыхание. "Поэтому этот вид лечения наиболее целесообразно назначать пациентам с сохраняющимися жалобами на сухой приступообразный, кашель с вязкой трудноотделяемой мокротой, одышку, приступы затрудненного дыхания", - отметила главврач.

По ее словам, нахождение в спелеокомнате способствует очищению дыхательных путей - от легких до мельчайших бронхов, разжижению мокроты и выведению, ослаблению кашля и исчезновению одышки, стимулирует глубокое дыхание. Особый микроклимат с высокой ионизацией воздуха, постоянной температурой, низкой относительной влажностью воздуха и отсутствием аллергенов благотворно влияет на систему кровообращения - нормализуется работа сердца, снижается артериальное давление. Комфортная обстановка релаксации, мягкий свет, удобные кресла, приятная музыка вызывают спокойствие и расслабленность, уходит тревожность, снижается агрессивность и чувство хронической усталости. Курс спелеотерапии значительно усиливает иммунитет человека, улучшает общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, повышает работоспособность, особенно при выраженной астенизации и эмоциональной неустойчивости.

Занятия по лечебной дыхательной гимнастике проводятся инструктором физической реабилитации индивидуально и в малых группах (до 5-6 человек).-0-