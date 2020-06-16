Более 500 низкопольных троллейбусов и автобусов пополнят парк Минска в этом году

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск в этом году планирует закупить более 500 низкопольных троллейбусов и автобусов, приспособленных для людей с инвалидностью. Об этом сегодня сообщила журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома Жанна Романович в пресс-центре БЕЛТА.

В Минске, как и в других регионах, реализуется подпрограмма "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Это целый ряд мероприятий. Основное внимание уделяется обустройству доступной среды по адресам проживания целевой группы. Но не только.

Среди мероприятий - переоборудование улично-дорожной сети: применяется тактильная плитка, занижается бордюрный камень (что важно для велосипедистов, мам с колясками, маломобильных граждан). "Почти 87% городского общественного транспорта с низким полом. И на текущий год запланировано приобретение еще более 500 троллейбусов и автобусов, которые тоже будут способны перевозить людей с инвалидностью", - сказала Жанна Романович.

При этом важно обеспечить комфортную среду для других категорий людей с инвалидностью. Поэтому остановки общественного транспорта оборудуются световыми табло, применяется звуковое оповещение. Передовик в применении элементов безбарьерной среды - Минский метрополитен. Почти все станции оборудованы приспособлениями для людей с нарушениями слуха и зрения.

Продолжается и совершенствуется работа службы "Социальное такси", которая пользуется спросом. Сегодня услугу оказывают предприятия, у которых на балансе есть транспортные средства, и этот парк обновляется.

С 2016 года работает городской центр приема и передачи сообщений от людей с нарушениями слуха. Это помогает повысить качество жизни таких граждан.

Почти все театрально-зрелищные учреждения столицы имеют элементы безбарьерной среды. Более 70 публичных городских библиотек доступны для людей с инвалидностью. "Продолжаем работу по переоборудованию номерного фонда гостиниц. Сегодня из около 2 тыс. номеров более 50 приспособлены для инвалидов-колясочников", - добавила Жанна Романович.

В целом она отметила, что в Минске предпринимаются попытки выстраивать целую инфраструктуру для людей с инвалидностью локально по пути следования: чтобы и жилые помещения, и входная группа, и путь до остановки транспорта, и посадка-высадка в него, ближайшие поликлиники, аптеки, прочие социально значимые объекты были доступными. Например, такая работа ведется в микрорайоне Серебрянка.

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите подчеркнула: особенно важно, чтобы объекты нового строительства, реконструкции изначально проектировались и возводились с учетом комплексной доступности. Например, чтобы в подъездах устанавливались лифты с широкими кабинами.

"Все барьеры прежде всего в голове человека. Да, есть неравнодушные люди, которые понимают и даже сами подсказывают, где еще нужно оборудовать места и сделать их доступными для всех. Это парки, зоны отдыха, пляжи. Но многие жители не понимают, зачем мы делаем пандусы и подъемники, считают их громоздкими. А ведь эта среда нужна не только людям на коляске, но и маломобильным, тем, кто временно на больничном, мамам с колясками и т.д. Важно, чтобы было понимание с обеих сторон, а также со стороны собственников объектов. Там, где невозможно сделать пандус, надо найти другое решение", - заключила Жанна Романович.-0-

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