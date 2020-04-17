Более 500 открыток отправили медикам активисты столичного БРСМ

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты БРСМ отправили в столичные учреждения здравоохранения более полутысячи открыток со словами благодарности и поддержки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Минском городском комитете БРСМ.

Республиканский марафон #спасибомедикам стартовал 14 апреля. В тот же день активисты отправили 60 посланий, 16 апреля - 300, сегодня - еще 200.

Принять участие в инициативе может любой желающий. Для этого надо на открытке написать слова благодарности коллективу больницы или конкретному врачу, медсестре, фельдшеру, младшему медперсоналу. Потом следует опустить послание в почтовый ящик. Главное - указать хештэг #спасибомедикам и точный адрес учреждения здравоохранения.

В марафоне уже приняли участие школьники, учащиеся колледжей, студенты высших учреждений образования, работающая молодежь. Например, во Фрунзенском районе молодые педагоги гимназии №39 не только отправили почтовые карточки с добрыми посланиями медицинскому персоналу 26-й городской поликлиники, но и написали слова благодарности мелом на асфальте, чтобы подбодрить ее сотрудников, идущих на работу или уходящих со смены домой. В Московском районе учащиеся и педагоги средних школ №3, 161 и 215 отослали более 200 карточек с теплыми пожеланиями медикам поликлиник и больниц своего района. А волонтеры Первомайского района разослали открытки ручной работы.

Многими активистами движет желание поблагодарить медиков если не лично, то хотя бы через открытку. В числе таких волонтеров - учащаяся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа Ольга Гутор. "Как только в колледже нам рассказали про этот проект, я сразу поняла, что хочу в нем поучаствовать. Мне действительно очень хочется поддержать наших врачей, медсестер и других медработников, поблагодарить их за самоотдачу. К слову, мы не только отправляем открытки, но и стараемся соблюдать все рекомендации врачей", - сказала она.

Организаторы марафона - БРСМ и "Белпочта".-0-