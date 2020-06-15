Более 500 предложений работы ждут соискателей Минска на электронной ярмарке вакансий 18 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Министерства труда и социальной защиты проведет 18 июня в столице очередную электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by.

Участие примут семь столичных организаций: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Минскремстрой", ГП "Минсктранс" (5 филиалов), УП "Минскводоканал", РУП "Белмедпрепараты", ССУ № 4 ГП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Заявлено более 500 свободных рабочих мест.

Соискатели получат возможность ознакомиться с вакансиями, узнать о режиме и условиях труда. Они также смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

Электронный формат взаимодействия для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени хорошо себя зарекомендовал, поэтому такие ярмарки вакансий проходят регулярно.-0-