Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 13 мая

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждут посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 13 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Вакантные места предложат "Минсктранс" (один филиал), ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", МТЗ, "Белмедпрепараты", "Белсоюзпечать" и др.
Участники ярмарки смогут подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-