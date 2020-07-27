Более 500 рабочих мест предложат предприятия Минска на электронной ярмарке вакансий 30 июля

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома при поддержке Минтруда и соцзащиты 30 июля проведет электронную ярмарку вакансий, сообщили БЕЛТА в комитете.

Электронная ярмарка вакансий будет доступна на сайте http://e-vacancy.by. В мероприятии примут участие девять организаций Минска: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ОАО "Минскремстрой", госпредприятие "Минсктранс" (три филиала), РУП "Белмедпрепараты", унитарные предприятия "Минсккоммунтеплосеть" и "Минскводоканал".

Будет предложено более 500 вакансий. Соискатели смогут задать нанимателям интересующие вопросы и получить консультации с 10.00 до 12.00.

По окончании мероприятия доступ к вакансиям сохранится, так как все актуальные предложения по трудоустройству будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости http://gsz.gov.by.

Электронная ярмарка вакансий - форма услуг, предлагаемая органами государственной службы занятости населения гражданам для решения вопросов трудоустройства в режиме реального времени. Соискатели получают возможность ознакомиться с вакансиями, предлагаемыми нанимателями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.-0-