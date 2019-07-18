Более 500 редких автомобилей представят на фестивале SunDay под Гродно

18 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 500 редких и легендарных машин представят на автофестивале SunDay, который пройдет 20 июля в районе Юбилейного озера под Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы фестиваля.

Фестиваль пройдет уже в 10-й раз. Когда-то он начинался как региональный, но за последние годы вышел на международный уровень, собирая и участников, и гостей не только из Беларуси. В этот раз на фестивале будут представлены автомобили из 7 стран.

"Десятый фестиваль будет исключительным по количеству уникальных автомобилей. Будет представлено свыше 500 машин, многие из которых - настоящая редкость. Одной из тем нынешнего автофестиваля SunDay стали легендарные японские автомобили. Таких машин в нашей стране почти нет, поэтому участники едут издалека. Acura NSX - из Одессы, Nissan Skyline GT-R - из Калининграда, Санкт-Петербурга и Владикавказа, Toyota Supra - из Вильнюса, Mazda RX7 и Subaru BRZ - из Москвы", - рассказали организаторы.

Участники представят авто в разных номинациях - "Стэнс", "Янгтаймеры", "Ретро", "Мото" и "Автозвук". Одной из изюминок фестиваля станут категории "Шоу-кары" и "Тюнинг". На автовозах в Гродно везут уникальные хот-роды и тюнинг-проекты, покорившие зарубежные выставки. Можно будет увидеть и авто из категории сверхдорогих: из Германии прибудут модели Morgan стоимостью более $350 тыс.

На фестивале много внимания уделяется музыкальной и развлекающей составляющей. С новым размахом пройдут конкурсы "Мисс SunDay" и Big Boss, а в эротической мойке авто посоревнуются представители нескольких направлений танцев.

Откроется большая зона фуд-корта. Организаторы готовят развлечения для гостей всех возрастов. Для малышей возведут игровой городок, будут работать аниматоры. Гостям постарше предложат пройти тематический квест "Техосмотр" из десятка веселых конкурсов. Для гостей фестиваля также организуют палаточный городок.

Завершится фестиваль масштабным музыкальным оупен-эйром. Хедлайнером его станет группа IOWA.

Организаторами фестиваля выступают Гродненский райисполком и портал "АвтоГродно".-0-