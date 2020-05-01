Более 500 роликов записали участники челленджа "Голоса Победы" из Гродненской области

1 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 500 видеороликов с исполнением песен военных лет уже записали участники интернет-эстафеты "Голоса Победы" из Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Суть проекта, который запустили ровно за месяц до 9 мая, проста. Всем желающим предлагается спеть несколько строк или полностью песню "День Победы" и разместить видео с хештегом #гроднопобеда или #голосапобеды в социальных сетях, передав таким образом эстафету дальше.

"К акции присоединились тысячи людей со всей области. Это обычные интернет-пользователи, работники культуры, а также сотрудники и учащиеся школ и детских садов. Спели "День Победы" и коллективы ЖЭСов, спасатели, таможенники, работники почты. Возрастные категории самые разные - от деток до людей преклонного возраста", - отметили в управлении культуры. Интересно, что песню не просто спели, но и сыграли на десятках инструментов. Представлено исполнение "Дня Победы" как под аккордеон и баян, так и под флейту и цимбалы.

Проект расширил свои рамки. Теперь присоединившиеся к эстафете исполняют и другие популярные песни военной тематики или военных лет. Все ролики, а их уже более 500, можно посмотреть на портале управления культуры Гродненского облисполкома.

Челлендж продолжается, его итоги подведут ближе к 9 мая. Проект, отметили организаторы, направлен на сплочение общества вокруг темы Победы, создание единства и праздничной атмосферы.

К 75-летию Великой Победы приурочен и еще ряд онлайн-акций. Например, библиотеки региона предложили посетителям прочитать отрывки из книг о войне. Записи размещают в соцсетях и на порталах библиотек. Еще один литературный интернет-проект "Великой Победе - 75" включает в себя создание ярких буктрейлеров, видео-обзоров и отзывов на книги военной тематики.

Гродненский историко-археологический музей создал виртуальную выставку "Генералы Победы". На своем портале, а также в социальных сетях музей рассказывает о генералах Великой Отечественной войны - уроженцах региона. В музее Белки в Большой Берестовице стартовал проект "Землякi-франтавiкi - наша слава i наш гонар", повествующий об уроженцах района, прошедших дорогами войны.-0-