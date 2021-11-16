Более 500 сказочных представлений пройдет в Могилеве в новогодние и рождественские дни

16 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 500 сказочных представлений пройдут в Могилеве во время новогодних и рождественских праздников. Об этом во время совещания в Могилевском горисполкоме сообщила начальник управления культуры горисполкома Марина Клепчукова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В городе уже началась подготовка к предстоящим праздничным мероприятиям. Всего планируется провести более 500 сказочных представлений во время новогодних и рождественских праздников на разных площадках. Ожидаем, что их посетит около 100 тыс. человек. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации основная часть культурных программ будет проходить на открытых площадках. В закрытых помещения праздники состоятся с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм. При формировании программы мы старались учесть интересы людей разных возрастов", - рассказала Марина Клепчукова.

Одной из центральных площадок станет парк Подниколье. Здесь с 10 декабря по 15 января пройдет конкурс на лучшее новогоднее и рождественское украшение парка. "Уже определены площадки, на которых предприятия и организации города разместят праздничные инсталляции. Как показала практика прошлых лет, украшенный парк и разнообразные площадки вызывают большой интерес как у жителей города, так и гостей", - подчеркнула начальник управления культуры.

Кроме этого, в парке Подниколье пройдут новогодние концерты, развлекательные программы, семейный праздник. В этом году здесь планируют установить деревянную резиденцию Деда Мороза.

Еще одним местом празднеств станет площадь Единства: с 4 декабря по 5 января здесь будет работать новогодняя ярмарка. "Участниками ярмарки станут почти 15 субъектов хозяйствования. Ярмарку дополнят детские аттракционы, которые можно использовать в зимнее время. А с 25 по 31 декабря в обеденное время на ярмарке новогодние персонажи будут вручать прохожим поздравления с Новым годом и программы новогодних мероприятий", - добавила Марина Клепчукова.

В областном центре до 10 декабря планируют установить и украсить новогодние елки. Они разместятся на площади Ленина, площади Единства, в парке Подниколье, площади Славы и площади Звезд. Кроме этого, в городе установят детские зимние городки.

Старт областным новогодним праздникам будет дан 17 декабря на площади Ленина, где зажгут огни на главной областной елке. На следующий день на площади Единства состоится сказочно-игровая программа "Новогодний хоровод". "Полюбился могилевчанам тематический конкурс декоративно-прикладного искусства. По итогам конкурса в выставочном зале расположится большая новогодняя экспозиция", - отметила начальник управления культуры.

Общегородской праздник "Волшебство в новогоднем парке" планируется провести 25 декабря. В организации праздника будут задействованы учреждения культуры, образования, спорта, промышленные и торговые предприятия города.

Жителей и гостей областного центра в ночь с 31 декабря на 1 января приглашают отметить Новый год. На площади Единства планируют провести большой праздничный концерт с пиротехническим шоу с 23.30 до 1.30. Также с 30 декабря по 8 января будут работать открытые площадки в Ленинском и Октябрьском районах города.

"1 января планируем провести дискотеку 80-х на площади Единства. На следующий день, 2 января, в городском парке Подниколье состоится семейный праздник. На Рождество, 7 января, в парке запланирована большая концертная программа. А 8 января приглашаем всех желающих на сказочное представление", - рассказала Марина Клепчукова.-0-