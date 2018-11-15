Более 500 студентов и учащихся соберутся в Бресте на профсоюзном форуме

15 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 500 студентов и учащихся лицеев и колледжей Брестской области примут участие в мероприятиях молодежного профсоюзного форума "Студенческая осень", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

На площади Церемониалов мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" сегодня соберутся представители четырех региональных вузов и около сорока учреждений среднего специального и профессионально-технического образования области. Молодежные делегации возложат цветы к Вечному огню мемориала.

Программу форума продолжит семинар-совещание, который пройдет на базе Брестского государственного технического университета. Во время дискуссионной площадки планируется обсудить вопросы социального партнерства, коллективно-договорных отношений, роль профсоюзных комитетов в деятельности учреждений образования. Участие в разговоре примут представители местных органов власти, профсоюзных организаций, учебных заведений. Во время форума в рамках специального проекта "Университетская среда" развернется выставка профориентационной, имиджевой продукции и СМИ учреждений высшего образования региона.

Большее внимание будет уделено обучению профсоюзных активистов. Практические аспекты деятельности первичных профсоюзных организаций участники мероприятия обсудят на примере крупнейших предприятий областного центра. В частности, запланировано посещение ОАО "Берестейский пекарь", Брестского мясокомбината.

Завершающим аккордом форума станет гала-концерт "Мой вуз - моя малая родина", который пройдет в областном Дворце культуры профсоюзов с участием лучших вузовских коллективов и исполнителей. Состоится награждение лауреатов стипендий ФПБ.

Организатором молодежного форума "Студенческая осень" выступает Федерация профсоюзов Беларуси при поддержке Министерства образования. Профсоюзный студенческий фест проводится в третий раз. В этом году он расширил свой формат за счет мероприятий в регионах.-0-