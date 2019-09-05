Более 500 участников соберет областная профсоюзная спартакиада в Витебске

5 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 6-7 сентября пройдет ХII Межотраслевая спартакиада профсоюзов Витебской области, посвященная 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и 115-летию профсоюзного движения Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.
Приедут на соревнования 16 команд отраслевых профсоюзов региона. Более 500 участникам на протяжении двух дней предстоит показать свой физической уровень. Представители команд будут выявлять лучших в футболе, волейболе, дартсе, многоборье, гиревом спорте, настольному теннису и в других упражнениях.
В состязаниях примут участие представители самых разных профессий. Спартакиада призвана популяризировать здоровый образ жизни. "Здесь главное не победа, а участие, физическая подзарядка организма, которую дают соревнования, а также приподнятое настроение, корпоративный дух", - отметили организаторы.
Организаторами состязаний выступили областное объединение профсоюзов и областной спортивный клуб ФПБ.-0-