Более 500 участников собрал весенний форум "РанчоАгроТурФест" в Гомельском районе

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 участников собрал весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", который прошел 4-5 мая в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.
В течение двух дней свой потенциал представили представители 20 агроэкоусадеб, 5 фермерских хозяйств и 15 танцевальных коллективов. Гостей собирает гостинично-развлекательный центр "Ранчо" в поселке Студеная Гута.
Фест прошел под знаком выставки-ярмарки экспозиций белорусских усадеб, фермерских хозяйств и подворий с дегустацией продукции собственного производства и демонстрацией любительского творчества региона. Гостям фестиваля представлены хлебные и кондитерские ряды с дегустацией продукции ремесленников-хлебопеков и кондитеров, выставка-продажа изделий мастеров, дегустационные ряды белорусских производителей.
На "Ранчо" организовано несколько локаций, где каждый смог найти себе занятие по интересам. Катание на лошадях, велопрогулки, веревочный городок.
Эксперты в области агротуризма, этнической культуры, фермерской еды, велодвижения, активного отдыха провели мастер-классы. Прошел так же областной турнир по танцевальным баттлам "PROдвижение", в котором принимали участие детские и взрослые коллективы.
Фест состоялся при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома, областного общественного совета по развитию агроэкотуризма.-0-
Фото Сергея Холодилина
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