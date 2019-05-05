Более 500 участников собрал весенний форум "РанчоАгроТурФест" в Гомельском районе

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 участников собрал весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", который прошел 4-5 мая в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

В течение двух дней свой потенциал представили представители 20 агроэкоусадеб, 5 фермерских хозяйств и 15 танцевальных коллективов. Гостей собирает гостинично-развлекательный центр "Ранчо" в поселке Студеная Гута.

Участники феста семья Алены и Павла Ворониных

Фест прошел под знаком выставки-ярмарки экспозиций белорусских усадеб, фермерских хозяйств и подворий с дегустацией продукции собственного производства и демонстрацией любительского творчества региона. Гостям фестиваля представлены хлебные и кондитерские ряды с дегустацией продукции ремесленников-хлебопеков и кондитеров, выставка-продажа изделий мастеров, дегустационные ряды белорусских производителей.

На "Ранчо" организовано несколько локаций, где каждый смог найти себе занятие по интересам. Катание на лошадях, велопрогулки, веревочный городок.

(слева направо) Председатель совета ГГНПОО "Оракул",председатель общественного совета по развитию агроэкотуризма в Гомельской области Анатолий Касьяненко и руководитель экологического комплекса "Голубые озера" из Украины Иван Чаус

Эксперты в области агротуризма, этнической культуры, фермерской еды, велодвижения, активного отдыха провели мастер-классы. Прошел так же областной турнир по танцевальным баттлам "PROдвижение", в котором принимали участие детские и взрослые коллективы.

Участницы фэста София Руденец и Софья Костюченко

Юная участница феста Алиса Якушенко

Фест состоялся при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома, областного общественного совета по развитию агроэкотуризма.-0-

Фото Сергея Холодилина