Более 500 витебских десантников окунутся в купель на Крещение

19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригаде проходит обряд окунания личного состава и приглашенных гостей в купели с освященной водой. Сегодня более 500 бойцов планируют поддержать эту традицию, сообщил БЕЛТА начальник информационного центра бригады капитан Эрнест Юпатов.

Празднование состоится в водосвятной часовне в честь образа Божьей Матери "Благодатное небо" возле храма пророка Божия Илии. Начнется мероприятие с поздравления военнослужащих командованием бригады, руководством Витебской области. Десантникам расскажут об истоках традиции, настоятель храма пророка Божия Илии протоиерей отец Александр совершит молебен. Затем гости и желающие военнослужащие бригады окунутся в купель. Будут здесь и приглашенные представители силовых структур Витебска и области.

Всего в Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей. Работники МЧС напоминают, что во время крещенского купания не следует выходить на лед вне специально установленных лестниц и посещать водоемы в ночное время в одиночку. Если вы почувствуете недомогание при нахождении в холодной воде, дайте знать спасателям, которые будут дежурить возле оборудованных купелей.-0-