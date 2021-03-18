18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 выпускников Гродненского медуниверситета придут в этом году на первое рабочее место, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в Гродненском медицинском университете проходит итоговое распределение выпускников, на котором традиционно присутствует министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Распределение в Гродненском медуниверситете получат 536 выпускников. По словам министра, 124 из них в нынешнем году активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках Гродно. Этот фактор, как и научные достижения и высокие средние баллы, в нынешнем году имеют значение при распределении студентов. "Естественно, молодым специалистам предоставляются все гарантии, которые им положены. Это надбавка к зарплате, выделение жилья: арендного, в общежитии", - добавил Дмитрий Пиневич.-0-