Более 500 жителей Глубокого выстроились в живое название своего города

29 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Жители Глубокого во время флешмоба "Мир! Труд! Май!" на берегу озера Беглец выстроились в живое название родного города, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Людмила Карнилович.

В начале апреля жители райцентра на западном берегу озера Беглец на окраине города высадили в определенном порядке около 2 тыс. сосен. По задумке, когда деревья подрастут, с высоты будет читаться слово "Глыбокае". Каждая буква в длину составила порядка 50 м, в ширину - 16 м.

"Сегодня более 500 человек выстроились по контуру восьми букв и сформировали слово "Глыбокае". Все к своей роли отнеслись ответственно, хотя сразу не были уверены, что все получится четко и слаженно. В конце участники флешмоба спели песню о родном городе", - добавила Людмила Карнилович.-0-

Фото Глубокского райисполкома